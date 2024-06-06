Роналду установил мировой рекорд, обратившись к Мбаппе

Звёздный Криштиану Роналду оставил комментарий на страничке Килиана Мбаппе в одной из социальных сетей. Португалец поделился эмоциями от перехода француза в «Реал», о котором было объявлено в начале недели.

«Моя очередь смотреть. Буду рад наблюдать, как ты зажигаешь «Бернабеу», - написал Роналду.

Как сообщает Daily Mail, этот комментарий установил мировой рекорд по количеству реакций «мне нравится». Обращение Роналду к Мбаппе собрало уже более 4,7 миллиона «лайков».

Напомним, что Мбаппе заключил с «Реалом» контракт на пять сезонов. Ранее в течение семи лет форвард играл за «ПСЖ».