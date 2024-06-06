Экс-игрок «Реала»: «Если Мбаппе хочет стать суперзвездой, ему нужно быть лучше Винисиуса и Беллингема»

«Мбаппе нужно расположить к себе болельщиков «Реала». Ведь есть тот факт, что два года назад он в последний момент отказался от перехода. Если Килиан хочет стать суперзвездой, то ему придется быть лучше, чем Винисиус и Беллингем. Килиан должен будет забивать много голов», - передает слова англичанина ESPN.