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Экс-игрок «Реала»: «Если Мбаппе хочет стать суперзвездой, ему нужно быть лучше Винисиуса и Беллингема»

06 Июня 2024 • 12:59 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Стив Макманаман высказался о трансфере форварда Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Мбаппе нужно расположить к себе болельщиков «Реала». Ведь есть тот факт, что два года назад он в последний момент отказался от перехода. Если Килиан хочет стать суперзвездой, то ему придется быть лучше, чем Винисиус и Беллингем. Килиан должен будет забивать много голов», - передает слова англичанина ESPN.

Мбаппе присоединился к мадридскому гранду в начале текущей недели. 25-летний французский нападающий подписал контракт с «королевским» клубом на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Стив Макманаман Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги
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