Тренер пошутил на тему трансфера Холанна в «Реал»

«Реал» закрыл трансфер Килиана Мбаппе – на днях о переходе звёздного игрока в мадридский клуб было объявлено официально. Ранее слухи связывали «сливочных» с другим топ-форвардом – с Эрлингом Холанном. В программе El Chiringuito испанский тренер Фран Гарридо пошутил на эту тему.

«Если Холанн перейдёт в «Реал», то вратарём может стать Рюдигер!» - сказал Гарридо.

Напомним, что «Реал» успешно провёл сезон 2023/2024. Команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Добавим, что 25-летний Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на пять сезонов.

Звезда «Манчестер Сити» Холанн ответил на вопрос о будущем