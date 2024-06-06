Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не хочет оставаться в мадридском «Реале» на следующий сезон. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Голкипер недоволен, что не сыграл в финальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В связи с этим украинец решил сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Лунин выбрал команду, к которой хочет присоединиться. Андрей желает пополнить ряды другого мадридского топ-клуба – «Атлетико». «Матрасники» готовы приобрести голкипера за 25 миллионов евро, однако «Реал» хочет получить минимум 40 миллионов.

Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов