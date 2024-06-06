В клуб Роналду может перейти футболист «Реала» - названо имя

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

По сведениям источника, в подписании 34-летнего капитана «сливочных» заинтересован «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Новый спортивный директор саудовского клуба Фернандо Йерро попытается договориться с испанским футболистом в летнее трансферное окно.

Начо выступает за мадридский гранд с 2012 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в четыре миллиона евро.