Флик определился с планами на Рафинью

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с планами на вингера Рафинью Диаса, которого в последние месяцы связывали с уходом из стана «сине-гранатовых».

Если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, Флик имеет большие планы на Рафинью и считает бразильца ключевым игроком своей новой команды. Бразилец наверняка останется в «Барселоне», так как пользуется поддержкой тренера.

Рафинья успел провести два сезона в составе «сине-гранатовых» после перехода из «Лидса» за 58 миллионов евро. 27-летний бразилец в минувшем розыгрыше Ла Лиги отметился 6 голами и 9 результативными передачами.