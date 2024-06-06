Экс-тренер «Реала» Зидан сделал признание

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что скучает по тренерской работе.
«Я соскучился по этому. Для меня важно быть активным, поэтому стараюсь занимать себя важными вещами, однако я все еще тренер. Сейчас я на паузе, которая затянулась. Посмотрим, что будет дальше. Я готов вернуться, если это нужно», - передает слова французского специалиста Carre.
Напомним, что под руководством Зинедина «королевский» клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. 51-летний специалист находится без работы с 2021 года.
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