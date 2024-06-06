Экс-тренер «Реала» Зидан сделал признание

«Я соскучился по этому. Для меня важно быть активным, поэтому стараюсь занимать себя важными вещами, однако я все еще тренер. Сейчас я на паузе, которая затянулась. Посмотрим, что будет дальше. Я готов вернуться, если это нужно», - передает слова французского специалиста Carre.