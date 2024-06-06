Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави продолжает залечивать травму крестообразных связок. Как сообщает Diario Sport, восстановление футболиста движется ускоренными темпами, однако его участие в предсезонной подготовке пока под вопросом.

Источник отмечает, что новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик внимательно следит за процессом восстановления игрока. Немецкий специалист считает Гави важной частью своего проекта.

Напомним, что полузащитник находится вне игры с конца ноября 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек провел всего 12 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.