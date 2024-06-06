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Беллингем обратился к болельщикам «Реала»

06 Июня 2024 • 08:13 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим футболистом команды в сезоне-2023/2024. Англичанин прокомментировал свою победу в разговоре с клубной пресс-службой.

«Горжусь, что выиграл эту награду в первом же сезоне. Я очень счастлив и благодарен нашим болельщикам за доверие. Надеюсь, вы довольны моей игрой. Это был отличный сезон для «Реала». Я испытываю наслаждение, когда выхожу на поле в футболке этого клуба. Для меня это большая честь», - приводит слова Беллингема клубная пресс-служба «сливочных».

В минувшем сезоне Ла Лиги 20-летний хавбек сыграл 28 матчей, забил 19 мячей и отдал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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