Назван лучший игрок сезона в «Реале» - это не Винисиус

В мадридском «Реале» назвали лучшего футболиста сезона. Им стал английский полузащитник Джуд Беллингем, который присоединился к команде в прошлом году. Он перешел из дортмундской «Боруссии».

Как информирует пресс-служба «королевского» клуба, англичанин одержал победу в голосовании болельщиков.

В минувшем сезоне Беллингем принял участие в 42 поединках во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счет 23 забитых мяча. По итогам сезона мадридская команда стала чемпионом Испании, а также победила в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти выиграли этот трофей в 15-й раз.

Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый