Эндрик прокомментировал переход в «Реал»

Бразильский форвард Эндрик поделился ожиданиями от трансфера в мадридский «Реал». Талантливый игрок присоединится к «королевскому» клубу этим летом.
«Все мои родные были в восторге, когда прошел мой прощальный матч в «Палмейрасе». Мне очень нравилось в этом клубе, я безумно благодарен за все. Надеюсь, команда проведет успешный сезон. Я же хочу воплотить свою мечту в реальность и рассчитываю, что бог будет со мной», - передает слова футболиста AS.
Трудовое соглашение Эндрика с мадридским грандом рассчитано до середины 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 55 миллионов евро.
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