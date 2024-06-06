Эндрик прокомментировал переход в «Реал»

«Все мои родные были в восторге, когда прошел мой прощальный матч в «Палмейрасе». Мне очень нравилось в этом клубе, я безумно благодарен за все. Надеюсь, команда проведет успешный сезон. Я же хочу воплотить свою мечту в реальность и рассчитываю, что бог будет со мной», - передает слова футболиста AS.