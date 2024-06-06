Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала» Снейдер назвал любимую команду детства

06 Июня 2024 • 07:22 Комментировать

Бывший футболист национальной команды Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, за какую команду болел в детстве.

«Я был болельщиком мадридского «Реала». На улице с друзьями я играл в футболке Рауля, а затем мы играли вместе на «Сантьяго Бернабеу». Это просто фантастика. Я считал его лучшим нападающим мира. Все мои родные поддерживают «Реал», - передает слова Снейдера Madrid Xtra.

Напомним, что Уэсли защищал цвета «королевского» клуба с 2007 по 2009 год.

В минувшем сезоне мадридский гранд стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, выиграв этот турнир в 15-й раз.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Уэсли Снейдер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Названы два самых титулованных игрока «Реала» в истории Игнашевич отказал московскому клубу
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
08:13 · Испания. Ла Лига
Беллингем обратился к болельщикам «Реала»
08:07 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок сезона в «Реале» - это не Винисиус
07:59 · Испания. Ла Лига
Эндрик прокомментировал переход в «Реал»
07:22 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Снейдер назвал любимую команду детства
04:17 · Испания. Ла Лига
Ямаль возглавляет список кандидатов на награду Golden Boy, Майну – седьмой
03:19 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не будет просить Анчелотти выпускать его на определённой позиции 1
02:55 · Испания. Ла Лига
Рауль принял решение по своему будущему в «Реале» 1 слухи
02:32 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» хочет заменить Гринвуда восходящей звездой «Реала»
02:22 · Испания. Ла Лига
Снейдер назвал своего любимого игрока в «Реале»
02:10 · Испания. Ла Лига
Ромеу не хочет уходить из «Барселоны»
01:51 · Испания. Ла Лига
Рюдигер привёл в пример «Реал», рассуждая о силе сборной Германии
01:43 · Испания. Ла Лига
Хави был удивлён словами Лапорты о слабой физической форме игроков «Барселоны» 1
01:33 · Испания. Ла Лига
Начо всё ещё может покинуть «Реал»
01:13 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес – о дебюте за сборную Испании: «Меня бы здесь не было, если бы не Хави»
01:02 · Англия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги может перехватить Эмерсона Рояла у «Милана»
Все новости
Рекомендуем