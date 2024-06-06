Экс-игрок «Реала» Снейдер назвал любимую команду детства

«Я был болельщиком мадридского «Реала». На улице с друзьями я играл в футболке Рауля, а затем мы играли вместе на «Сантьяго Бернабеу». Это просто фантастика. Я считал его лучшим нападающим мира. Все мои родные поддерживают «Реал», - передает слова Снейдера Madrid Xtra.