Экс-игрок «Реала» Снейдер назвал любимую команду детства

Бывший футболист национальной команды Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, за какую команду болел в детстве.
«Я был болельщиком мадридского «Реала». На улице с друзьями я играл в футболке Рауля, а затем мы играли вместе на «Сантьяго Бернабеу». Это просто фантастика. Я считал его лучшим нападающим мира. Все мои родные поддерживают «Реал», - передает слова Снейдера Madrid Xtra.
Напомним, что Уэсли защищал цвета «королевского» клуба с 2007 по 2009 год.
В минувшем сезоне мадридский гранд стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, выиграв этот турнир в 15-й раз.
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