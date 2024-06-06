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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль возглавляет список кандидатов на награду Golden Boy, Майну – седьмой

06 Июня 2024 • 04:17 Комментировать

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – главный претендент на звание лучшего молодого игрока по итогам года.

16-летний испанский футболист возглавляет текущий рейтинг Tuttosport, опережая полузащитника Жоау Невеша («Бенфика», 19 лет) и вингера Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», 19 лет). На четвёртой и пятой строчках располагаются два 18-летних француза – хавбек Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» и центральный защитник Лени Йоро из «Лилля».

Место в топ-10 также нашлось для Савио («Жирона»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Пау Кубарси («Барселона»), Александра Павловича («Бавария») и Рико Льюиса («Манчестер Сити»).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Golden Boy Савио Алехандро Гарначо Рико Льюис Кобби Майну Уоррен Заир-Эмери Жоау Невеш Ламин Ямаль Александр Павлович Лени Йоро Пау Кубарси ещё теги
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