Ямаль возглавляет список кандидатов на награду Golden Boy, Майну – седьмой

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – главный претендент на звание лучшего молодого игрока по итогам года.

16-летний испанский футболист возглавляет текущий рейтинг Tuttosport, опережая полузащитника Жоау Невеша («Бенфика», 19 лет) и вингера Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», 19 лет). На четвёртой и пятой строчках располагаются два 18-летних француза – хавбек Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» и центральный защитник Лени Йоро из «Лилля».

Место в топ-10 также нашлось для Савио («Жирона»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Пау Кубарси («Барселона»), Александра Павловича («Бавария») и Рико Льюиса («Манчестер Сити»).