Мбаппе не будет просить Анчелотти выпускать его на определённой позиции

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе готов играть там, где его видит главный тренер Карло Анчелотти.

Испанский гранд подтвердил подписание контракта с 25-летней суперзвездой в начале недели. Согласно распространённому мнению, приход Мбаппе может надломить безупречно работающий механизм: француз, как известно, тяготеет к левому флангу атаки, где также предпочитает играть Винисиус Жуниор. Тем не менее, как информирует журналист Хосе Феликс Диас, Мбаппе не собирается просить Анчелотти задействовать его на конкретной позиции – форвард просто хочет играть за клуб своей мечты, какую бы роль на поле ему ни отвели.

Напомним, во времена выступления Килиана Мбаппе в «ПСЖ» СМИ часто сообщали о нежелании игрока занимать позицию центрфорварда.