Рауль принял решение по своему будущему в «Реале»

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес не планирует покидать свой нынешний пост.

Контракт легендарного экс-форварда истекает в текущем месяце. По сведениям журналиста Хосе Феликса Диаса, 46-летний наставник продолжит работу со второй командой «Реала». Президент клуба Флорентино Перес считает, что Рауль может занимать должность до тех пор, пока сам не посчитает нужным уйти. Глава мадридского гранда ценит специалиста не только за его былые заслуги, но и за вклад в развитие молодых игроков.

Рауль Гонсалес возглавляет «Кастилью» с 2019 года. В прошедшей кампании дубль «сливочных» занял десятое место в третьем по силе испанском дивизионе.