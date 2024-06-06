«Хетафе» хочет заменить Гринвуда восходящей звездой «Реала»

В «Хетафе» ищут замену Мэйсону Гринвуду, вернувшемуся в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд официально объявил о возвращении в своё расположение 22-летнего игрока, проведшего успешный сезон в Испании. Как информирует Goal, ссылаясь на The Athletic, в качестве замену Гринвуду «Хетафе» рассматривает Арду Гюлера, который принадлежит мадридскому «Реалу». Речь идёт об аренде 19-летнего вундеркинда на один сезон. Впрочем, «королевский клуб» не заинтересован в сделке – Карло Анчелотти рассчитывает на турка в предстоящей кампании.

Мэйсон Гринвуд стал автором десяти голов и шести ассистов в 36 матчах за «Хетафе».

На счету Гюлера шесть забитых мячей в 12 поединках за «Реал».