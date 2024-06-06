Снейдер назвал своего любимого игрока в «Реале»

Бывший нидерландский полузащитник Уэсли Снейдер рассказал, кто из нынешних игроков мадридского «Реала» нравится ему больше всех.

Знаменитый экс-футболист выступал за «сливочных» с 2007 по 2009 год. Он так и не смог до конца реализовать свой потенциал в Мадриде, поэтому перебрался в миланский «Интер». Несмотря на это, нидерландец признался, что по-прежнему испытывает тёплые чувства к «Реалу».

«Игрок, который нравится мне больше всех? В современном футболе нет «десяток», но Лука Модрич обладает необходимым видением», – добавил Снейдер, слова которого приводит Madrid Xtra.

Лука Модрич представляет цвета «Реала» на протяжении 12 лет. К слову, хорват всего на год младше Снейдера, завершившего карьеру ещё в 2019 году.