Ромеу не хочет уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу намерен продолжить выступления в клубе.

Прошедший сезон сложился для 32-летниго игрока неоднозначно: поначалу он регулярно попадал в стартовый состав «сине-гранатовых», а затем стал получать всё меньше игровой практики. «Барселона» вновь ищет нового исполнителя на позицию опорника, в то время как с Ромеу, по слухам, готовы расстаться. По данным Mundo Deportivo, сам футболист не хочет уходить – он не обращался к клубу с просьбой отпустить.

То же самое касается и запасного голкипера Иньяки Пеньи, который, как и Ромеу, хочет поработать с новым тренером Хансом-Дитером Фликом.