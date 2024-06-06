Рюдигер привёл в пример «Реал», рассуждая о силе сборной Германии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о перспективах сборной Германии.

Немецкой национальной команде предстоит выступить на Евро-2024 в родных стенах. Соперниками бундестим по группе будут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Отвечая на вопрос о том, как сборной Германии добиться успеха, Рюдигер привёл в пример «Реал»: «Что нужно сборной Германии? Инстинкт убийцы, как у «Реала», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова лидера обороны «сливочных».

Антонио Рюдигер стал победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании в составе команды Карло Анчелотти по итогам завершившегося клубного сезона.