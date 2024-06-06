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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави был удивлён словами Лапорты о слабой физической форме игроков «Барселоны»

06 Июня 2024 • 01:43 Комментировать
Севилья
1:2
Барселона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта удивил своими словами Хави Эрнандеса и его ассистентов.

Испанский рулевой был отправлен в отставку в конце мая, и его место уже успел занять Ханс-Дитер Флик. Недавно Лапорта утверждал, что в прошедшем сезоне «Барселона» страдала из-за слабой физической формы: по словам главы каталонского гранда, команда выглядела гораздо слабее после 60-й минуты матчей. Хави и его тренерский штаб были удивлены и расстроены такими заявлениями Лапорты, сообщает журналист Хави Мигель.

Утверждениям президента «сине-гранатовых» противоречит тот факт, что именно «Барселона» стала лидером минувшего розыгрыша Ла Лиги по голам, забитым после 60-й минуты.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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