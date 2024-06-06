Начо всё ещё может покинуть «Реал»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес не сообщал клубу о решении остаться.

Незадолго до финала Лиги чемпионов ветеран заявил, что уже принял решение о своём будущем. «Сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0) и в очередной раз выиграли трофей. Предполагалось, что 34-летний игрок решил остаться, однако подтверждений по-прежнему нет: по информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, Начо открыт для продления контракта с «Реалом», но пока не давал согласия клубу. На центрбека есть спрос среди представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Действующий договор Фернандеса с «Реалом» истекает в конце нынешнего месяца.