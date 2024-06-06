Фермин Лопес – о дебюте за сборную Испании: «Меня бы здесь не было, если бы не Хави»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поблагодарил Хави Эрнандеса после дебюта за сборную Испании.

21-летний игрок вышел на замену на 61-й минуте товарищеского матча против сборной Андорры (5:0), заменив своего одноклубника Педри, а уже на 81-й стал автором результативной передачи.

«Меня бы здесь не было, если бы не Хави. Я всегда буду благодарен ему», – приводит BarcaTimes послематчевые высказывания Лопеса.

Именно при Хави хавбек заиграл в первой команде «Барселоны», сумев забить десять голов в дебютном полноценном сезоне в основе «сине-гранатовых».

Напомним, в мае Хави был уволен с должности главного тренера «Барселоны». Его место занял Ханс-Дитер Флик.