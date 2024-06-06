Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о переходе 25-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

- 99,9%, что Мбаппе выиграет Лигу чемпионов в составе «Реала». Я думаю, он сам это прекрасно понимает, поэтому и перешёл туда. «Реал» – великий клуб-победитель. Если Мбаппе будет выигрывать титулы на международной арене со сборной и с клубом, то у него есть все шансы на получение «Золотого мяча», – сказал Попов.

Мбаппе оформил 465 результативных действий в 446 матчах за всю карьеру