Модрич продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поставил подпись под новым контрактом с клубом.

Прежний договор хорвата с «королевским клубом» истекал в конце текущего месяца. Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 38-летний игрок уже подписал новое соглашение, рассчитанное на один год. В скором времени «сливочные» официально объявят о продолжении сотрудничества со звёздным хавбеком.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В прошлую субботу футболист в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов в составе мадридского гранда.

А активе Модрича в общей сложности 39 голов и 86 голевых передач в 534 поединках за «Реал».