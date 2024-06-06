Мбаппе оформил 465 результативных действий в 446 матчах за всю карьеру

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе улучшил и без того впечатляющую статистику результативных действий.

В сегодняшнем товарищеском матче против сборной Люксембурга (3:0) новичок мадридского «Реала» поучаствовал во всех голах – на его счету два голевых паса и забитый мяч. Как отмечает Squawka, в общей сложности в активе Мбаппе 465 результативных действий в 446 поединках за клубы и сборную на взрослом уровне. Таким образом, 25-летний форвард принимает непосредственное участие более чем в одном голе в среднем за игру.

3 июня мадридский «Реал» официально объявил о подписании Килиана Мбаппе, покинувшего «ПСЖ» в качестве свободного агента.