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Мбаппе оформил 465 результативных действий в 446 матчах за всю карьеру

06 Июня 2024 • 00:08 Комментировать
Франция
3:0
Люксембург

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе улучшил и без того впечатляющую статистику результативных действий.

В сегодняшнем товарищеском матче против сборной Люксембурга (3:0) новичок мадридского «Реала» поучаствовал во всех голах – на его счету два голевых паса и забитый мяч. Как отмечает Squawka, в общей сложности в активе Мбаппе 465 результативных действий в 446 поединках за клубы и сборную на взрослом уровне. Таким образом, 25-летний форвард принимает непосредственное участие более чем в одном голе в среднем за игру.

3 июня мадридский «Реал» официально объявил о подписании Килиана Мбаппе, покинувшего «ПСЖ» в качестве свободного агента.

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