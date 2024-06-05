Кубарси – второй самый молодой автор ассиста в истории сборной Испании

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси записал на свой счёт результативную передачу в матче за сборную Испании.

Юный футболист вышел в стартовом составе «красной фурии» в товарищеской встрече со сборной Андорры, а на 24-й минуте отметился голевым пасом на Айосе Переса. Согласно данным Opta, Кубарси – второй самый молодой автор ассиста в сборной Испании за всё время сбора данных (с 2004 года) после Ламина Ямаля. На текущий момент центрбеку «сине-гранатовых» 17 лет и 135 дней, в то время как его одноклубник ассистировал в 16 лет и 257 дней в матче против Бразилии.

Для Пау Кубарси сегодняшний поединок стал третьим в цветах сборной Испании.