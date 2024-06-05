Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньесте открыли памятник на родине в Испании фото

05 Июня 2024 • 21:38 Комментировать

Испанскому полузащитнику Андресу Иньесте открыли памятник на его родине – в Испании в провинции Альбасете.

Скульптура отразила Андреса в один из самых запоминающихся моментов его карьеры. Это было в 2010 году, тогда Иньеста оформил победный гол в ворота сборной Нидерландов в финальном матче чемпионата мира по футболу. Благодаря голу Иньесты так игра так и завершилась минимальной победой «красной фурии».

Отметим, что Иньеста продолжает игровую карьеру. На данный момент 40-летний хавбек играет в ОАЭ за местный клуб «Эмирейтс». С 2018 по 2023 годы Андрес играл в Японии в составе «Виссел Кобе».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Сборная Испании ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
21:38 · Испания. Ла Лига
Иньесте открыли памятник на родине в Испании фото
21:03 · Испания. Ла Лига
Дьяков рассказал, что мешает Винисиусу заиграть ещё лучше
19:44 · Россия. Премьер-лига
Радимов отреагировал на предстоящее назначение Абаскаля в «Гранаду» 1
19:32 · Испания. Сегунда
Абаскаль возглавил «Гранаду» — источник слухи
18:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует заработать на Мбаппе больше 500 млн евро
18:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сдалась – Хави Симонс не приедет
18:09 · Испания. Ла Лига
Мбаппе заплатил Франции 261 миллион евро
17:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» сохранит Гюлера
17:33 · Англия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем вратаря Кепы – срок его аренды «Реалом» истёк
17:23 · Испания. Ла Лига
Чемпиона мира Родригеса не будет в «Барселоне»
16:20 · Испания. Ла Лига
Дьяков: Кроос — легенда мирового футбола
15:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Серхи Роберто
15:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о новом тренере «Барселоны» Флике
14:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти обратился к Начо с просьбой
14:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет подписывать Гидо Родригеса — у клуба новая трансферная цель слухи
Все новости
Рекомендуем