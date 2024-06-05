Испанскому полузащитнику Андресу Иньесте открыли памятник на его родине – в Испании в провинции Альбасете.

Скульптура отразила Андреса в один из самых запоминающихся моментов его карьеры. Это было в 2010 году, тогда Иньеста оформил победный гол в ворота сборной Нидерландов в финальном матче чемпионата мира по футболу. Благодаря голу Иньесты так игра так и завершилась минимальной победой «красной фурии».

Отметим, что Иньеста продолжает игровую карьеру. На данный момент 40-летний хавбек играет в ОАЭ за местный клуб «Эмирейтс». С 2018 по 2023 годы Андрес играл в Японии в составе «Виссел Кобе».