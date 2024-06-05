Дьяков рассказал, что мешает Винисиусу заиграть ещё лучше

Виталий Дьяков, бывший российский футболист порассуждал об одной из звёзд мадридского «Реала» - Винисиусе Жуниоре. И предположил, без чего Винисиус сможет играть ещё лучше.

«Если убрать его разборки с расизмом, апеллирования к судьям, то у него бы ещё больше получалось. Думаю, он слишком много тратит нервов, эмоций на околофутбольную историю», - рассуждает Дьяков для Vprognoze.ru.

Напомним, в минувшем сезоне Винисиус и его «Реал» взяли золотые медали испанской Примеры. Также «сливочные» завоевали Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Сам Винисиус забил 24 гола и оформил 11 ассистов в рамках всех турниров.