«Реал» планирует заработать на Мбаппе больше 500 млн евро

В понедельник «Реал» официально объявил о переходе в свои ряды звёздного нападающего Килиана Мбаппе. Формально трансфер является бесплатным, но «сливочные» выплатили игроку солидный подписной бонус. О какой сумме идёт речь, точно сказать нельзя – данные разнятся.

Но «Реал» в любом случае рассчитывает заработать на Мбаппе больше, чем заплатит ему за все пять лет контракта. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание AS, в мадридском клубе полагают, что Мбаппе принесёт клубу более 500 миллионов евро на продажах футболок и сувениров, на спонсорских контрактах и имиджевых правах.

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