Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе заплатил Франции 261 миллион евро

05 Июня 2024 • 18:09 Комментировать

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли наконец завершилась. Несколько дней назад «Реал» официально объявил о переходе звёздного нападающего в свои ряды. Мбаппе заключил в мадридским клубом контракт на пять сезонов - до середины 2029 года. 

Мбаппе покинул «ПСЖ» после семи лет выступлений. За это время, с 2017 по 2024 год, футболист заплатил государству Франция 261 миллион евро в виде налогов. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на Bfmtv.

В настоящий момент Килиан Мбаппе находится в расположении сборной Франции. Команда ведёт подготовку к чемпионату Европы – 2024.

Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» ему угрожал

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
18:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует заработать на Мбаппе больше 500 млн евро
18:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сдалась – Хави Симонс не приедет
18:09 · Испания. Ла Лига
Мбаппе заплатил Франции 261 миллион евро
17:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» сохранит Гюлера
17:33 · Англия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем вратаря Кепы – срок его аренды «Реалом» истёк
17:23 · Испания. Ла Лига
Чемпиона мира Родригеса не будет в «Барселоне»
16:20 · Испания. Ла Лига
Дьяков: Кроос — легенда мирового футбола
15:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Серхи Роберто
15:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о новом тренере «Барселоны» Флике
14:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти обратился к Начо с просьбой
14:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет подписывать Гидо Родригеса — у клуба новая трансферная цель слухи
12:09 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не подпишет Фернандеша - названа причина
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Милан» связались с украинским полузащитником
11:21 · Германия. Бундеслига
«Реал» вернулся к переговорам со звездой «Баварии»
Все новости
Рекомендуем