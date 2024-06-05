Мбаппе заплатил Франции 261 миллион евро

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли наконец завершилась. Несколько дней назад «Реал» официально объявил о переходе звёздного нападающего в свои ряды. Мбаппе заключил в мадридским клубом контракт на пять сезонов - до середины 2029 года.

Мбаппе покинул «ПСЖ» после семи лет выступлений. За это время, с 2017 по 2024 год, футболист заплатил государству Франция 261 миллион евро в виде налогов. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на Bfmtv.

В настоящий момент Килиан Мбаппе находится в расположении сборной Франции. Команда ведёт подготовку к чемпионату Европы – 2024.

Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» ему угрожал