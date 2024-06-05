«Реал» сохранит Гюлера

Полузащитник Арда Гюлер в следующем сезоне будет выступать за «Реал». Как сообщает на своих страницах The Athletic, 19-летний полузащитник не перейдёт в другой клуб на правах аренды в летнее трансферное окно.

Вскоре после трансфера в «Реал» прошлым летом Гюлер получил травму, поэтому в сезоне 2023/2024 турецкий футболист играл мало. Арда поучаствовал в 12 официальных матчах и записал на свой счёт шесть голов.

Ранее новоиспечённый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью говорил о желании заполучить Гюлера в свою команду при определённых условиях.