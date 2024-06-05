Чемпиона мира Родригеса не будет в «Барселоне»

Полузащитник Гидо Родригес не пополнит состав «Барселоны» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, ранее трансфер аргентинца не был оформлен, а когда каталонскую команду принял Ханс-Дитер Флик, потенциальная сделка и вовсе развалилась.

Гидо Родригес мог перебраться в «Барселону» как свободный агент – контракт 30-летнего аргентинца с «Бетисом» рассчитан до конца июня.

Отметим, что в конце 2022 года Гидо Родригес со сборной Аргентины стал чемпионом мира. На том мундиале в Катаре полузащитник отыграл 57 минут в одном из матчей.