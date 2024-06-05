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Дьяков: Кроос — легенда мирового футбола

05 Июня 2024 • 16:20 Комментировать

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на скорое завершение карьеры полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Напомним, ранее 34-летний немец сообщил, что повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы – 2024.

Дьяков признался, что считает Крооса легендой «Реала», ведь он выиграл большое количество трофеев.

— Не только легенда «Реала», но и легенда мирового футбола, — отметил Дьяков в беседе с Vprognoze.

Кросс выступал за «Реал» с 2014 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором десяти ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Виталий Дьяков ещё теги
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