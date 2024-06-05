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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла замену Серхи Роберто

05 Июня 2024 • 15:20 Комментировать

Центральный полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто близок к уходу из каталонского клуба.

Как стало известно Mundo Deportivo, в «Барселоне» есть люди, которые считают, что воспитанник команды Марк Касадо должен заменить в составе Серхи Роберто. По их мнению, у Касадо хорошая физическая подготовка и серьезные амбиции. Отмечается, что также играет роль финансовый фактор, ведь Касадо обойдется в меньшие деньги, нежели Роберто.

На счету 20-летнего Касадо пять выходов на поле в составе основной команды «Барселоны». В этих встречах он не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2023/24 «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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