Лапорта высказался о новом тренере «Барселоны» Флике

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о Хансе-Дитере Флике, который занял пост главного тренера команды.

«Я думал о Флике как об отце династии немецких тренеров. Мне не удавалось подписать его, когда он тренировал сборную Германии. С тех пор, как Хави заявил об уходе, Ханси изучал состав и искал способы использовать игроков. Когда мы решили, что Хави не будет продолжать работу, с ним встретились Деку и Боян. Он очень взволнован, ответственен, зрел. Он вселил в нас уверенность, что всё пройдёт хорошо. Я сказал, что он приходит не просто в клуб, а в что-то большее. У меня хорошие ощущения насчёт него.

Приверженность клубной академии безоговорочна, но Флик уже опирался на воспитанников в «Баварии». В «Барселоне» он тоже собирается работать с молодыми ребятами, у которых большое будущее», - цитирует Лапорту Football Espana.