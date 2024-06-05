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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти обратился к Начо с просьбой

05 Июня 2024 • 14:06 Комментировать

Будущее защитника «Реала» Начо остаётся неопределённым – действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до конца июня. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти попросил Начо остаться в клубе.

Начо проводит в «Реале» всю свою карьеру. За первую команду «сливочных» защитник провёл 364 официальных матча, в которых записал на свой счёт 16 голов и 10 голевых передач на партнёров.

Напомним, что на прошлых выходных «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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