Анчелотти обратился к Начо с просьбой

Будущее защитника «Реала» Начо остаётся неопределённым – действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до конца июня. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти попросил Начо остаться в клубе.

Начо проводит в «Реале» всю свою карьеру. За первую команду «сливочных» защитник провёл 364 официальных матча, в которых записал на свой счёт 16 голов и 10 голевых передач на партнёров.

Напомним, что на прошлых выходных «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.