Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб решил не подписывать 30-летнего аргентинца. Сообщается, что «Барселона» отказалась от трансфера из-за нового главного тренера Ханса-Дитера Флика, который не уверен, что Родригес поможет команде.

Источник отмечает, что сейчас цель «Барселоны» — полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего хавбека в 50 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до середины 2025 года.