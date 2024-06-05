Экс-футболист «Реала» Азар: «Я играл не для того, чтобы угодить всем»

«Меня не волнует критика. Когда ты становишься знаменитым человеком, то тебя обязательно будут критиковать. Люди имеют право на свое мнение. Я выходил на поле и играл не для того, чтобы угодить всем. Даже сейчас меня могут раскритиковать за мои слова. Но это не помешает мне говорить то, что я думаю», - передает слова бельгийца Sudpresse.