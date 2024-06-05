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Экс-футболист «Реала» Азар: «Я играл не для того, чтобы угодить всем»

05 Июня 2024 • 10:51 Комментировать

Завершивший карьеру полузащитник Эден Азар высказался о критике в свой адрес.

«Меня не волнует критика. Когда ты становишься знаменитым человеком, то тебя обязательно будут критиковать. Люди имеют право на свое мнение. Я выходил на поле и играл не для того, чтобы угодить всем. Даже сейчас меня могут раскритиковать за мои слова. Но это не помешает мне говорить то, что я думаю», - передает слова бельгийца Sudpresse.

Напомним, что Эден объявил о завершении карьеры в прошлом году. Последним местом работы бельгийца был мадридский «Реал». Также он поиграл в лондонском «Челси» и французском «Лилле».

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар
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