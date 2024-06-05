Флик принял решение по Витору Роке

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по будущему нападающего Витора Роке, которого связывали с уходом в летнее трансферное окно. Напомним, бразилец был недоволен количеством игрового времени под руководством Хави Эрнандеса.

Как сообщает журналист Хоаким Пьера, Флик принял решение оставить Роке в команде на следующий сезон. Тем не менее, «Барселоне» теперь нужно найти способ зарегистрировать футболиста.

Напомним, 19-летний Роке в минувшем розыгрыше чемпионата Испании отметился двумя забитыми голами. «Барселона» заплатила за игрока 40 миллионов евро «Атлетико Паранаэнсе».