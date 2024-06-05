Глава «Барселоны» прокомментировал переход Мбаппе в «Реал»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение о трансфере форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе? Мне больше нравится философия нашего клуба – комплектовать команду местными футболистами. Я уважительно отношусь к тому, что делают наши соперники, но больше придерживаюсь свой философии», - передает слова руководителя AS.

Напомним, что в начале текущей недели было объявлено о переходе Мбаппе в «королевский» клуб. 25-летний нападающий присоединился к мадридскому гранду в статусе свободного агента. Трудовое соглашение между сторонами подписано до лета 2029 года.