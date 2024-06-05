Симеоне решил убрать из «Атлетико» известного полузащитника

Мадридский «Атлетико» больше не заинтересован в сотрудничестве с полузащитником Саулем Ньигесом, об этом информируют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, наставник команды Диего Симеоне является инициатором продажи игрока в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Ньигеса оценивается в 7,5 миллиона евро. Контракт футболиста с мадридским топ-клубом рассчитан до середины 2026 года.

Сауль – воспитанник футбольной академии «Атлетико». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 49 поединках команды, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.