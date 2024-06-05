Хави хотел заменить Левандовски в «Барселоне», но был уволен

Лучший бомбардир минувшего сезона Ла Лиги Артём Довбик, выступающий за «Жирону», мог перейти в каталонскую «Барселону». Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По данным источника, в подписании украинского нападающего был заинтересован бывший главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. Специалист хотел избавиться от поляка Роберта Левандовски, а на его место пригласить Довбика. Однако этот план не был реализован из-за увольнения Хави с поста наставника «сине-гранатовых».

Довбик присоединился к «Жироне» летом 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний центрфорвард принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 25 забитых мячей и десять голевых передач.