Форвард «Реала» Мбаппе: «Мне хорошо платят, а кто-то работает на заводе»

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своих доходах от футбола.
«Мне сейчас хорошо платят за то, что я выхожу на поле и играю в футбол. А кто-то в это время ходит на завод, где выполняет очень трудную работу. Поэтому мне нельзя жаловаться, когда я знаю, что в мире есть вещи намного хуже и тяжелее. Это часть моего воспитания», - передает слова французского нападающего RMC Sport.
Мбаппе перешел в «королевский» клуб на правах свободного агента. 25-летний игрок подписал с чемпионом Испании пятилетний трудовой договор. До этого нападающий семь лет выступал у себя на родине за «ПСЖ».
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