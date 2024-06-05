Форвард «Реала» Мбаппе: «Мне хорошо платят, а кто-то работает на заводе»

«Мне сейчас хорошо платят за то, что я выхожу на поле и играю в футбол. А кто-то в это время ходит на завод, где выполняет очень трудную работу. Поэтому мне нельзя жаловаться, когда я знаю, что в мире есть вещи намного хуже и тяжелее. Это часть моего воспитания», - передает слова французского нападающего RMC Sport.