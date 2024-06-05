Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы сможем выиграть всё»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о назначении на пост рулевого команды немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика.
«Мы попросили Флика прийти в наш клуб и побеждать, он принял этот вызов. Он сможет хорошо подготовить команду, не отказываясь от нашего игрового стиля. Нам нужна хорошая физическая готовность перед новым сезоном. С ее помощью и благодаря владению мячом мы сможем выиграть все», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
Напомним, что немецкий специалист возглавил «Барселону» после завершения сезона. Флик сменил у руля каталонского гранда испанца Хави Эрнандеса.
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