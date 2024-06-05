Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы сможем выиграть всё»

«Мы попросили Флика прийти в наш клуб и побеждать, он принял этот вызов. Он сможет хорошо подготовить команду, не отказываясь от нашего игрового стиля. Нам нужна хорошая физическая готовность перед новым сезоном. С ее помощью и благодаря владению мячом мы сможем выиграть все», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.