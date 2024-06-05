Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин не стал поздравлять своего коллегу Тибо Куртуа после победы в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

Согласно сведениям журналистов, украинский вратарь избегал бельгийца после финального свистка на «Уэмбли». Лунин был недоволен решением тренерского штаба поставить на решающий матч Куртуа, который пропустил почти весь сезон из-за повреждения.

Финал Лиги чемпионов прошел в минувший уик-энд. «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. Голами отметились защитник Дани Карвахаль и форвард Винисиус Жуниор. Это 15-й титул Лиги чемпионов для «сливочных».