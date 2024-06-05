Президент «Барселоны» принял решение по Фелишу, Канселу и Торресу

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий насчет будущего в команде Жоау Фелиша, Жоау Канселу и Феррана Торреса.
«Хотим, чтобы эти игроки продолжили выступать за «Барселону» в новом сезоне. Спортивный директор работает в этом направлении. Новый тренер считает, что они могут пригодиться команде. Лично я доволен игрой этих футболистов», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступили французскому «ПСЖ».
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