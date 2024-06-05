Президент «Барселоны» принял решение по Фелишу, Канселу и Торресу

«Хотим, чтобы эти игроки продолжили выступать за «Барселону» в новом сезоне. Спортивный директор работает в этом направлении. Новый тренер считает, что они могут пригодиться команде. Лично я доволен игрой этих футболистов», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.