Бекхэм высказался о «Реале» после победы в Лиге чемпионов

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о выступлении «королевского» клуба в прошлом сезоне.

«Я счастлив за «Реал». Победить в Лиге чемпионов – это очень большое достижение. Это был особенный сезон для «Реала», Карло Анчелотти и болельщиков команды», - передает слова англичанина El Chiringuito.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов УЕФА «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Анчелотти одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор. Кроме того, «сливочные» стали чемпионами Ла Лиги.