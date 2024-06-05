Президент «Барселоны»: «Судьи навредили «Барселоне» больше всего»

«У нас по ходу сезона было много травм. В лазарете оказывались Бальде, де Йонг, Педри, Араухо и Гави. Также судейские решения были не в пользу «Барселоны». Активно велась кампания по дискредитации нашего клуба делом Негрейры. Из-за этого на многих стадионах к нам было плохое отношение. Но судейские решения вредили нам больше всего», - передает слова руководителя Football Espana.