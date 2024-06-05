Бекхэм оценил переход Мбаппе в «Реал»

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о переходе звездного нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Это классный трансфер не только для «сливочных», но и для всего чемпионата Испании. «Барселона»? У них собрана хорошая команда с множеством талантливой молодежи, однако этот сезон полностью за «Реалом», - передает слова Бекхэма Mundo Deportivo.
Напомним, что в начале недели мадридский гранд отрапортовал о подписании Мбаппе. С 25-летним нападающим подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на пять лет.
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