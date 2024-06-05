В «Барселоне» обозначили позицию по запуску Суперлиги

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о проекте Суперлиги Европы.

«УЕФА должен разрешать новые соревнования. Суд дал добро на организацию Суперлиги Европы. Мы не нарушили контракты и кодексы, проявив решительность в своем стремлении. Это может завершиться договоренностью с УЕФА. Нам нужно лишь найти точку соприкосновения. Надеюсь, на это не понадобится много времени. Решение будет найдено», - передает слова руководителя клуба Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» и мадридский «Реал» выступают главными инициаторами запуска Суперлиги Европы.