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В «Барселоне» обозначили позицию по запуску Суперлиги

05 Июня 2024 • 07:19 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о проекте Суперлиги Европы.

«УЕФА должен разрешать новые соревнования. Суд дал добро на организацию Суперлиги Европы. Мы не нарушили контракты и кодексы, проявив решительность в своем стремлении. Это может завершиться договоренностью с УЕФА. Нам нужно лишь найти точку соприкосновения. Надеюсь, на это не понадобится много времени. Решение будет найдено», - передает слова руководителя клуба Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» и мадридский «Реал» выступают главными инициаторами запуска Суперлиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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